У одного из пострадавших при взрыве газового баллона на рынке в Краснодаре ожог 80% тела

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Один из пострадавших при взрыве газового баллона в павильоне на цветочном рынке в Краснодаре получил ожог 80% тела, он находится в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в пятницу.

"У одного из пострадавших 80% поражения кожи, находится в реанимации", - сказали в пресс-службе.

Следователь следственного отдела по Прикубанскому округу СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владислав Баранов сообщил ТАСС, что личности пострадавших и погибшего пока не установлены.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в павильоне произошел взрыв газового баллона, пострадали два человека, они госпитализированы, один погиб. Следователи СК РФ по Краснодарскому краю и прокуратура региона организовали проведение проверок.

По данным ГУ МЧС по региону, возгорание происходило на общей площади 150 кв. м, были эвакуированы порядка 100 человек, пожар потушили.