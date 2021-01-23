В США россиянин Фирсов признал вину в похищении данных

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Фирсов, задержанный в США по подозрению в похищении данных, признал свою вину. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в пятницу в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния в городе Сан-Диего.

В документах отмечается, что Фирсов "согласился признать себя виновным". Его могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 10 лет и обязать выплатить штраф в размере до $250 тыс.

Американские власти задержали Фирсова по подозрению в похищении персональных данных жителей Калифорнии для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в марте 2020 года.

Власти США утверждали, что указанная платформа базируется в России. С помощью данного ресурса якобы осуществляли продажу похищенной хакерами информации, в том числе личных данных и сведений о банковских счетах.