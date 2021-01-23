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В Новой Москве на свадьбе застрелили жениха и его брата

По данным источника в правоохранительных органах, для розыска подозреваемого введен план "Перехват"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полиция разыскивает мужчину, застрелившего на свадьбе жениха и его брата в Новой Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, инцидент произошел в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалась свадьба. Один из гостей выстрел из пистолета в жениха и его брата. Оба скончались на месте", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, причиной случившегося стал бытовой конфликт. В данный момент в столице введен план "Перехват" для розыска подозреваемого. На месте работают следователи СК.

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