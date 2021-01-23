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Водитель грузовика столкнулся с опорой пешеходного моста на МКАД

Решается вопрос о госпитализации мужчины

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Водитель грузового автомобиля въехал в опору пешеходного моста на 47-м км МКАД в Москве, решается вопрос о госпитализации мужчины. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На 47-м км МКАД водитель грузового автомобиля совершил столкновение с опорой пешеходного моста. В данный момент медики осматривают мужчину, решается вопрос о его госпитализации", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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