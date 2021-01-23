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СМИ: неизвестные подорвали нефтепровод на востоке Колумбии

В результате взрыва никто не пострадал

БОГОТА, 23 января. /ТАСС/. Неизвестные подорвали участок нефтепровода, расположенного на востоке Колумбии. Об этом в пятницу сообщил телеканал Caracol.

По его данным, инцидент произошел в пятницу днем в муниципалитете Саравена (восточный департамент Араука). Неизвестные использовали взрывчатку, чтобы нарушить работу нефтепровода. В результате взрыва никто не пострадал.

Власти начали расследование. По предварительным данным, к взрыву нефтепровода могли быть причастны члены повстанческих организаций.

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