СМИ: неизвестные подорвали нефтепровод на востоке Колумбии

БОГОТА, 23 января. /ТАСС/. Неизвестные подорвали участок нефтепровода, расположенного на востоке Колумбии. Об этом в пятницу сообщил телеканал Caracol.

По его данным, инцидент произошел в пятницу днем в муниципалитете Саравена (восточный департамент Араука). Неизвестные использовали взрывчатку, чтобы нарушить работу нефтепровода. В результате взрыва никто не пострадал.

Власти начали расследование. По предварительным данным, к взрыву нефтепровода могли быть причастны члены повстанческих организаций.