В Армении в ДТП погиб российский контрактник

ГЮМРИ /Республика Армения/, 23 января. /ТАСС/. Военнослужащий по контракту российской военной базы в Армении погиб в результате ДТП, произошедшего в ночь на субботу на объездной дороге в Гюмри, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

"Командование Гюмрийского гарнизона совместно с правоохранительными органами Республики Армения проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на объездной дороге в городе Гюмри (Республика Армения) с участием военнослужащего по контракту российской военной базы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "контрактник, находившийся в отпуске, на личном автомобиле не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом". "В результате ДТП автомобиль загорелся. Военнослужащий от полученных травм скончался на месте", - сообщается в пресс-релизе.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.