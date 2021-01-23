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В Новосибирской области возбудили дело по факту призывов к массовым беспорядкам

Задержали 20-летнего мужчину

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам")", - говорится в сообщении.

По информации следствия, оперативники установили, что призывы осуществлял 20-летний житель Новосибирска, он задержан и дал показания. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

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