В Новосибирской области возбудили дело по факту призывов к массовым беспорядкам

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам")", - говорится в сообщении.

По информации следствия, оперативники установили, что призывы осуществлял 20-летний житель Новосибирска, он задержан и дал показания. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.