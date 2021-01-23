Взрыв электрического котла мог стать причиной пожара на Сахалине, в котором погибли дети

ТАСС, 23 января. Взрыв электрокотла мог привести к пожару в двухэтажном частном доме, который произошел в субботу в Южно-Сахалинске, сообщает департамент информационной политики администрации Сахалинской области.

"Сейчас в причинах возгорания разбираются компетентные органы. Одна из наиболее вероятных версий - взрыв электрического котла", - говорится в сообщении.

Пожар в двухэтажном частном доме в Южно-Сахалинске, в котором проживала многодетная семья из семи человек, произошел в субботу 04:35 (20:35 пятницы мск). В результате пожара погибли двое детей пяти и восьми лет. Их мать с 40% ожогов госпитализирована, в реанимации находится и ее старший 21-летний сын. Еще один сын, которому 14 лет, и пятилетняя дочь получили отравление угарным газом и проходят лечение в детской областной больнице.

По данным правительства региона, пострадавшей семье из областного бюджета будет выделена единовременная выплата в сумме 1 млн рублей, городские власти возьмут на себя расходы по погребению погибших детей. Семье предоставят временное жилье. "Пострадавшим предложено поселиться в секции ведомственного общежития министерства образования при областном центре внешкольной воспитательной работы. Там несколько меблированных комнат, есть кухня и отдельный санузел", - сказал первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.

Ранее сообщалось, что следственным управлением следственного комитета РФ по региону по факту гибели в пожаре детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские и пожарнотехническая.