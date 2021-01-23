В Москве с ожогами госпитализировали ребенка, схватившего дома оголенные провода розетки

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ребенок госпитализирован в Москве с ожогами кистей третьей степени, после того как схватил оголенные провода от розетки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в детскую клиническую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского госпитализирована девочка в возрасте одного года и девяти месяцев, которая получила электроожоги третьей степени обеих кистей. В ходе проверки установлено, что девочка находилась в момент происшествия с матерью, которая гладила белье, и в это время ребенок подошел к стене с неисправной розеткой и схватился за провода", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка.