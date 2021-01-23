На Кубани 17 школьников обратились в амбулаторию с признаками отравления

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Семнадцать учеников разных классов школы станицы Троицкой в Крымском районе Кубани обратились в местную амбулаторию с признаками пищевого отравления, сообщили в субботу ТАСС в прокуратуре Краснодарского края.

"[Произошло] массовое обращение несовершеннолетних в Троицкую амбулаторию с признаками гастроэнтерита. Все они - учащиеся СОШ 57. Вчера все ели в школе плов и консервированные помидоры", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент 17 детей обратились с жалобами на рвоту, повышение температуры до 39 градусов, у некоторых боли в животе. "Состояние [детей] средней тяжести. И [они] продолжают обращаться. Питание поставляет ИП "Орлов", - добавил собеседник агентства.

Крымская межрайонная прокуратура организовала проверку с привлечением органов территориального подразделения Роспотребнадзора. "В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причин и условий произошедшего, санитарно-эпидемиологическому законодательству и организации детского питания, качеству оказания услуг индивидуальным предпринимателем, поставляющим продукцию в школу, а также качеству оказания медицинской помощи пострадавшим", - отметили в пресс-службе прокуратуры, добавив, что проверку также проведет Следственный комитет.

Отравление детей, по предварительным данным, произошло во время обеда в школе, сообщили в пресс-службе. "К настоящему моменту в больницу обратились 29 человек, их жизни и здоровью ничего не угрожает".

В пресс-службе Минздрава Краснодарского края ТАСС уточнили, что на данный момент никто из обратившихся за медицинской помощью детей не госпитализирован.