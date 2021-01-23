Мужчина угрожал взрывом на несанкционированной акции в Москве 23 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили мужчину, который угрожал взрывом на незаконной акции в центре Москвы 23 января. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"23 января в полицию, на службу "02" обратился неизвестный, который сообщил, что планирует привлечь большое количество граждан к несанкционированной публичной акции, а в случае ее пресечения сотрудниками полиции жестоко расправиться с ними", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в течение часа установили звонившего мужчину. "Им оказался гражданин 1984 года рождения. Он пояснил, что позвонил с целью шутки и высказанных угроз реализовать не мог", - отметили в ГУ МВД.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Со своей стороны источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.