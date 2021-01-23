В МВД пообещали дать правовую оценку всем фактам провокаций на незаконных акциях

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы дадут правовую оценку каждому факту провокационных действий, которые совершены на несанкционированных акциях. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", - сказала она.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе ГУ МВД Москвы в связи с этим предупредили об ответственности за участие в этом мероприятии.

В полиции отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево после прибытия из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил Навального под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.