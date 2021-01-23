В Москве задержали подозреваемых в убийстве двух человек на свадьбе

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полицейские задержали двух подозреваемых в убийстве жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержаны двое подозреваемых в убийстве, которые проверяются на причастность к данному преступлению", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что убийство произошло в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалась свадьба. Один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата. Оба погибли на месте. По данным источника, причиной случившегося стал бытовой конфликт. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 ("Незаконное хранение оружия") УК РФ.