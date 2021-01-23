В Северной Осетии задержали подозреваемого в избиении журналиста

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД России по Северной Осетии установили лиц, подозреваемых в нанесении травм журналисту республиканского СМИ, один из них задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства журналистам.

"По результатам процессуальной проверки, организованной сотрудниками республиканского полицейского ведомства Северной Осетии по факту нанесения телесных повреждений журналисту одного из республиканских СМИ, установлены лица, причастные к совершению уголовно наказуемого деяния. Полицейские доставили задержанного в УМВД России по Владикавказу. Им оказался 40-летний житель селения Октябрьское Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Также оперативниками установлено, что второй фигурант скрылся за пределами Российской Федерации, он будет объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Собранные сотрудниками республиканского МВД материалы переданы в следственное управление СК РФ по региону для дальнейшего рассмотрения по существу.

По материалам следствия, 21 января в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что во Владикавказе совершено нападение на журналиста Руслана Тотрова. Он получил челюстно-лицевую травму. Нападение, как писали СМИ, якобы связано с критическими высказываниями Тотрова в адрес руководства Южной Осетии. В Союзе журналистов России заявили, что возмущены нападением и требуют тщательного расследования и соответствующей правовой оценки инцидента с Тотровым. Также отмечается, что союз при необходимости окажет Тотрову юридическую помощь.

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева сообщила журналистам, что глава государства Анатолий Бибилов "не нуждается в защите от критики со стороны неизвестных лиц и тем более проявленной в виде рукоприкладства", а в администрации президента инцидент расценивают как провокацию и надеются на скорейшее выяснение всех обстоятельств нападения на журналиста.