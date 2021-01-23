Против замдиректора НИИ уха, горла, носа в Петербурге возбудили дело по двум статьям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники петербургского главка МВД совместно со следователями задержали заместителя директора по клинической работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ - главного врача учреждения Олега Коноплева. Как сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу, в отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям: о злоупотреблении должностными полномочиями и о получении взятки.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал о задержании замдиректора НИИ уха, горла, носа и речи Коноплева по подозрению в получении взятки. Коноплев, по данным сайта НИИ, является также главным врачом учреждения. На сайте указано, что он имеет звание заслуженного врача РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), в отношении заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" 1955 года рождения. В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина был изобличен и задержан. В настоящее время ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - рассказали в управлении.

По данным следствия, обвиняемый с 2018 по 2020 год, находясь в служебном помещении НИИ, давал указания сотрудникам, не осведомленным о его преступном умысле, передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы, и иных дополнительных выплат. Кроме того, используя свое служебное положение, он требовал от подчиненных передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. "Всего за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 млн рублей", - уточнили в управлении.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности установление дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемого.