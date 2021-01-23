Военнослужащий ДНР погиб в результате удара со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб в субботу в результате срабатывания боеприпаса, сброшенного с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 11:40 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) вооруженные формирования Украины, используя ударный БПЛА, нанесли удар по позициям Народной милиции ДНР в районе поселка Старомихайловка (западный пригород Донецка - прим. ТАСС). В результате сброса взрывного устройства погиб защитник нашей республики", - приводит Донецкое агентство новостей сообщение представительства ДНР в СЦКК.

В представительстве добавили, что ситуация на линии соприкосновения с каждым днем продолжает ухудшаться, активизация боевых действий фиксируется на всех направлениях. "Призываем украинскую сторону прекратить вооруженные провокации, иначе мы будем вынуждены дать адекватный симметричный ответ", - предупредило представительство ДНР в СЦКК.

Ранее в субботу под огонь киевских силовиков попали окраины Горловки, передает ДАН.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в субботу, что за предыдущие сутки украинские силовики семь раз открывали огонь по ДНР, выпустив более 40 боеприпасов.