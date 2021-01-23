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В Краснодаре возбудили дело после пожара на цветочном рынке

В результате происшествия погиб мужчина

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в павильоне на цветочном рынке в Краснодаре, в результате которого погиб мужчина, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, вечером 22 января 2021 года в одном из торговых павильонов, расположенных на улице Генерала Трошева в городе Краснодаре, произошло возгорание. В результате произошедшего от полученных травм на месте скончался 21-летний молодой человек, 30-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести был доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ["Причинение смерти по неосторожности"]", - говорится в сообщении.

Уточняется, что назначено проведение судебно-медицинской и пожаротехнической экспертиз. "В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего", - добавили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на предварительные данные сообщалось, что в павильоне произошел взрыв газового баллона, один человек погиб, еще двое пострадали и были госпитализированы. Прокуратура региона организовали проведение проверок.

По данным ГУ МЧС по региону, возгорание происходило на общей площади 150 кв. м, были эвакуированы порядка 100 человек, пожар ликвидировали.

Теги
РоссияКраснодарский край
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