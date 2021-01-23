В Краснодаре возбудили дело после пожара на цветочном рынке

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в павильоне на цветочном рынке в Краснодаре, в результате которого погиб мужчина, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, вечером 22 января 2021 года в одном из торговых павильонов, расположенных на улице Генерала Трошева в городе Краснодаре, произошло возгорание. В результате произошедшего от полученных травм на месте скончался 21-летний молодой человек, 30-летний мужчина с ожогами различной степени тяжести был доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ["Причинение смерти по неосторожности"]", - говорится в сообщении.

Уточняется, что назначено проведение судебно-медицинской и пожаротехнической экспертиз. "В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего", - добавили в пресс-службе.

Ранее со ссылкой на предварительные данные сообщалось, что в павильоне произошел взрыв газового баллона, один человек погиб, еще двое пострадали и были госпитализированы. Прокуратура региона организовали проведение проверок.

По данным ГУ МЧС по региону, возгорание происходило на общей площади 150 кв. м, были эвакуированы порядка 100 человек, пожар ликвидировали.