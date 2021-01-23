Протестующие напали на двух полицейских на акции в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Участники незаконной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских, сообщает корреспондент ТАСС.

Как передает корреспондент ТАСС, с сотрудницы полиции попытались сорвать бронежилет, другого сотрудника правоохранительных органов толкнули. Еще одного из сотрудников затолкали в толпу и сорвали с него видеорегистратор.

Кроме того, время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных. Полицейских забрасывают снежками и кусками льда.

В то же время сотрудники полиции продолжают предупреждать о незаконности акции, задерживая наиболее активных ее участников. "Мы делаем все, чтобы обеспечит вашу безопасность. Будьте бдительны и по возможности покиньте незаконное мероприятие", - объявляют полицейские в мегафон.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.