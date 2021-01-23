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Из машины бизнесмена в центре Москвы украли валюту почти на 2,5 млн рублей

Злоумышленник похитил деньги генерального директора одной из столичных компаний

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник украл из автомобиля Mercedes генерального директора одной из столичных компаний пакет, в котором находилась валюта почти на 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"22 января неизвестный, подобрав ключи к припаркованному в Большом Палашевском переулке Mercedes генерального директора одной из столичных компаний, проник в автомобиль и похитил из него пакет, в котором находилось $34 тыс. (2 494 240 рублей), а затем скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

Полиция возбудила уголовное дело.

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