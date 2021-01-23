Пожарные ликвидировали возгорание в магазине запчастей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Пожар в магазине запасных частей на Старомарьевском шоссе в промышленной зоне Ставрополя ликвидирован. Об этом сообщили в субботу в ГУ МЧС по региону.

"В 14:16 [объявлена] ликвидация открытого горения, в 14:40 - полная ликвидация пожара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила в 13:09 мск. К моменту прибытия пожарных внутри здания наблюдалось сильное задымление. По уточенным данным, горела крыша на площади 500 кв. м.