Участник несанкционированного митинга во Владивостоке напал на полицейского

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Полиция доставила в отдел УМВД по Приморскому краю участника несанкционированной акции во Владивостоке, который напал на сотрудника ведомства, сообщает в субботу пресс-служба управления МВД региона.

"Сегодня во Владивостоке во время несанкционированного митинга при движении группы людей по улице Светланская один из участников совершил нападение на сотрудника полиции. На кадрах видеозаписи видно, как злоумышленник движется за полицейским и хватает его со спины. В настоящее время 28-летний житель Владивостока находится в отделе полиции УМВД России по Владивостоку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что он будет доставлен в Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю.

Ранее в субботу правительство Приморья сообщило о нескольких сотнях участников несанкционированной акции, которая прошла в центре города. Митингующие собрались на центральной площади города, после чего выдвинулись колонной по главным улицам. По предварительным данным властей, в митинге приняло участие около 300 человек, а в шествии - около 500.

Власти края напоминали гражданам о том, что за участие в несанкционированных акциях 23 января предусмотрена ответственность согласно законодательству. Их участники могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 300 тыс. рублей, арестованы на 15 суток или привлечены к общественным работам.