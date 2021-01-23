Три сотрудника Росгвардии пострадали на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Три сотрудника Росгвардии получили травмы во время столкновения с участниками незаконной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"По предварительным данным, пострадали два бойца ОМОНа и один военнослужащий Росгвардии", - сказал собеседники агентства. Он добавил, что им всем оказана помощь.

Как передавали корреспонденты ТАСС, во время несогласованных акций на Пушкинской площади и на Тверском бульваре было несколько столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В полицейских и омоновцев кидали снежки, бутылки, файеры, петарды, куски льда, срывали с них шлемы и избивали. В ответ правоохранители проводили жесткие задержания с применением специальных средств. Пострадавшие есть и среди протестующих, некоторым из них помощь оказали сотрудники правоохранительных органов.

Сейчас участники акции дошли до Петровки, часть из них следует к Трубной площади, до этого они перекрыли Большую Дмитровку и Страстной бульвар. ГИБДД была вынуждена ограничить движение по улицам, прилегающим к Пушкинской площади. Кроме того, закрыт вход на Манежную площадь.

Ранее сообщалось, что на несогласованной акции на Пушкинской площади в сотрудников ОМОН подросток кинул петарду.

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