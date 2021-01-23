Следователи изъяли продукты в школе Кубани после возможного отравления более 30 учеников

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Следователи и специалисты Роспотребнадзора изъяли в столовой школы станицы Троицкой продукты для исследования после обращения за медицинской помощью 33 учеников с признаками пищевого отравления, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следователем опрашиваются руководство и сотрудники образовательного учреждения, совместно со специалистами Роспотребнадзора в школьной столовой изъят ряд продуктов для проведения исследования, произведены смывы поверхностей, пробы (в том числе пищи и воды) на предмет соответствия санитарным нормам, по ним назначены соответствующие исследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выясняются все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки поставлен на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления по краю Андреем Масловым", - отмечается в сообщении.

Крымская межрайонная прокуратура ранее организовала проверку с привлечением Роспотребнадзора из-за массового обращения детей из разных классов одной школы в амбулаторию станицы Троицкой с признаками пищевого отравления. В ведомстве ТАСС уточнили, что накануне ученики ели в школе плов и консервированные помидоры, питание поставляет ИП "Орлов". Жизни и здоровью обратившихся за помощью детей ничего не угрожает.