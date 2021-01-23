В Дагестане задержали двух чиновников казначейства за вымогательство крупных взяток

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Следственные органы в Дагестане возбудили уголовные дела о вымогательстве взятки в крупном размере в отношении двух чиновников управления Федерального казначейства по региону, оба подозреваемых задержаны, сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела № 1 города Махачкалы УФК России по Республике Дагестан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Вымогательство взятки в крупном размере"). 22 января 2021 года в своем служебном кабинете после получения лично взятки в виде денег в размере 280 тыс. рублей, подозреваемый задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан", - говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, за вымогательство взятки в размере 200 тыс. рублей также задержан главный казначей отдела № 2 управления Федерального казначейства по республике, расположенного в Дербенте.

По версии следствия, оба подозреваемых вымогали взятки у руководителей подрядных организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты. По результатам выполнения этих контрактов в отдел № 1 города Махачкалы управления Федерального казначейства по Дагестану поступили документы на перечисление средств в общей сумме более 38 млн рублей, в отдел № 2 управления Федерального казначейства по республике, расположенного в городе Дербенте - на сумму более 30 млн рублей.

"В ноябре 2020 года, в связи с непоступлением денежных средств руководитель подрядной организации обратился в казначейство города Махачкалы, где заместитель начальника отдела в ходе разговора сообщил ему, что для беспрепятственного перечисления вышеуказанных денежных средств через казначейство последний должен выплатить ему один процент со всей суммы, что в денежном эквиваленте составляет 380 тыс. рублей. В декабре 2020 года после перечисления части денежных средств в сумме более 25 млн рублей на расчетный счет подрядной организации, потерпевший передал подозреваемому 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении следственного управления.

Как уточнили в ведомстве, представитель казначейства в Махачкале был задержан при получении им оставшейся части ранее оговоренной суммы - 280 тыс. рублей. В тот же день при получении от руководителя подрядной организации суммы в 200 тыс. рублей в Дербенте был задержан главный казначей отдела № 2 управления Федерального казначейства по республике.