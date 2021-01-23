Мужчина ударил полицейского во время несанкционированной акции в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина ударил полицейского, охранявшего в субботу общественный порядок во время несанкционированной акции в центре Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент ТАСС, инцидент произошел у центрального выставочного зала "Манеж" на Исаакиевской площади.

"Инцидент подтверждаем, - сообщили ТАСС в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Мужчина возле Манежа ударил сотрудника полиции. В настоящее время полицейский направлен в травмпункт для осмотра медиками, приняты меры для задержания злоумышленника".

Сейчас участники акции продолжают движение по Невскому проспекту и другим центральным улицам к Марсову полю. Полиция не применяет к участникам акции силу, жестких столкновений не происходит, однако в отдельных случаях участники акции бросают в полицейских снежки, на Малой Морской улице несколько человек забрались на припаркованную снегоуборочную машину.

На Сенатской площади, по наблюдениям корреспондента ТАСС, задержали около десяти человек. Официальной информацией полиции ТАСС пока не располагает.

Прокуратура Петербурга предупреждала, что публичная акция не согласована властями и участие в ней может повлечь за собой ответственность в соответствии с законом.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.