В Приморье возбудили два уголовных дела о нападении на ОМОН и полицию

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило два уголовных дела из-за нападения на сотрудников ОМОН и полиции во время несанкционированной акции во Владивостоке, сообщается на сайте СК РФ.

По одному эпизоду подозреваемый задержан, по второму - в розыске.

"23 января 2021 года во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланская в городе Владивостоке установлено два факта применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей по охране общественного порядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции. По данным фактам <...> возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

В субботу правительство Приморья сообщило о несанкционированной акции. Митингующие собрались на центральной площади города и двинулись колонной по улицам. По предварительным данным властей, в митинге приняло участие около 300 человек, в шествии - до 500.