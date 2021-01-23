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СК начал проверку по фактам применения насилия к полицейским на акциях в Москве

Как сообщили в ведомстве, в ходе несанкционированной акции в центре города выявлено несколько таких фактов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников полиции и ОМОН на незаконных акциях в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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"Следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение ряда доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сказала она.

По ее словам, в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлено несколько таких фактов. "В рамках данных проверок будут установлены все факты противоправной деятельности и дана оценка действиям лиц, их совершивших", - сообщила Иванова.

Как передавали корреспонденты ТАСС, во время несогласованных акций на Пушкинской площади и на Тверском бульваре было несколько столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В полицейских и омоновцев кидали снежки, бутылки, файеры, петарды, куски льда, срывали с них шлемы и избивали. В ответ правоохранители проводили жесткие задержания с применением специальных средств.

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