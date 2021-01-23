В Саратове ребенок погиб после падения сосульки с крыши

САРАТОВ, 23 января. /ТАСС/. Следователи начали проверку после гибели 11-летнего мальчика в Саратове. На ребенка, по предварительным данным, упала сосулька, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Организована доследственная проверка по факту гибели ребенка в результате падения льда", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительным данным, с крыши пятиэтажного дома на улице Азина в Саратове упала сосулька. Следователями и криминалистами СК проводится осмотр места происшествия.