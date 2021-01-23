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Источник: на акции в центре Москвы пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов

Они получили легкие травмы
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 40 сотрудников правоохранительных органов пострадали на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах. 

"На данный момент известно о 42 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, которые получили легкие травмы", - сказал собеседник агентства, добавив, что госпитализированных нет.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить часть протестующих с Трубной площади. Небольшие стычки с ОМОН происходят сейчас и на нескольких улицах центра Москвы, которые пытаются освободить от толпы. Есть пострадавшие и среди протестующих.

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