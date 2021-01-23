Источник: на заводе в Кизляре прошли обыски по делу о хищении более 22 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур провели обыски на Кизлярском электромеханическом заводе (ОАО "Концерн КЭМЗ") и в доме его руководителя в рамках уголовного дела о хищении активов завода на сумму более 22,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

"В рамках уголовного дела, возбужденного по статьям" Мошенничество" и "Неправомерный оборот средств платежей", по факту хищения активов "Концерна КЭМЗ" на сумму более 22,7 млн рублей были проведены обыски в доме директора завода, в его рабочем кабинете, а также в кабинетах начальника отдела материально-технического снабжения и бывшего главного бухгалтера", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, задержанных по итогам обысков не было, следователи изъяли документы, имеющие отношение к уголовному делу.

"По версии следствия, в 2017 году с расчетного счета завода на счет одной фирмы поступило более 22,7 млн рублей в оплату за комплектующие для изделия двойного назначения. Однако эти комплектующие на КЭМЗ так и не поступали", - рассказал источник.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана и представителей завода ТАСС в данный момент не располагает.

Кизлярский электромеханический завод был основан в октябре 1962 года и специализируется на разработке и изготовлении комплексов наземного контроля и диагностики летательных аппаратов, бортового оборудования и различных товаров народного потребления. В последние годы завод вплотную занимается техническим перевооружением, производством катапультных устройств и балочных держателей, в том числе, по импортозамещению.