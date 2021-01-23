В результате землетрясения в Андалусии пострадал один человек

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в субботу в испанской провинции Гранада (автономное сообщество Андалусия). Об этом говорится в пресс-релизе региональных властей.

По их информации, землетрясение произошло в 12:15 по местному времени (14:15 мск) в районе населенного пункта Санта-Фе. В результате случившегося пострадал житель муниципалитета Атарфе, в доме которого из-за подземных толчков частично обрушился дымоход. Кроме того, материальный ущерб был нанесен и другим зданиям в провинции.

Всего в службы экстренной помощи поступило 75 звонков, связанных с землетрясением.