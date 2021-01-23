В Петербурге возбудили дело из-за нападения на сотрудников ДПС на Сенатской площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в субботу в Санкт-Петербурге из-за нападения на Сенатской площади на сотрудников дорожно-патрульной службы, охранявших общественный порядок во время несанкционированной акции в центре города. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении управления.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что неизвестный мужчина ударил сотрудника полиции в центре города во время несогласованной акции. В СК уточнили, что мужчина также ударил второго полицейского, который пытался его задержать.

Как отметили в СК, нападавший скрылся. "В настоящее время проводятся активные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого, создана следственно-оперативная группа", - сообщили в ведомстве.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.

В субботу в Петербурге прошла несогласованная акция, которая началась на Сенатской площади, после чего ее участники двинулись в сторону Невского проспекта и Марсова поля. По наблюдениям корр. ТАСС, участников акции предупреждали о том, что она не согласована. Их задерживали сотрудники правоохранительных органов, но официальных данных о количестве задержанных пока не поступало.