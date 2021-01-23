Полиция Петербурга начала проверку после публикации видео, где женщину бьет силовик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет женщину ногой, согласно утверждению СМИ и нескольких Telegram-каналов, во время несогласованной акции в субботу в городе. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"ГУ МВД России проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сказал представитель ведомства.

Прокуратура города также начала проверку по факту нарушений, которые произошли на несогласованной акции. "Прокуратура города Санкт-Петербурга организовала проверки по фактам нарушений, допущенных в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок, а также по факту применения физической силы в отношении женщины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее местное издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет ногой женщину. По информации издания, инцидент произошел во время несогласованной акции в субботу. Издание сообщает, что автором ролика является петербурженка по имени Ирина.

В субботу в Петербурге прошла несогласованная акция, в ходе которой, по наблюдениям корреспондента ТАСС, были задержаны несколько десятков ее участников.

В данную новость были внесены изменения (22:46) - добавлена информация прокуратуры города