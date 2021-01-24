У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7

ТАСС, 24 января. Землетрясение магнитудой 7 было зафиксировано в субботу у берегов Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 1 328 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас, в котором проживают около 117 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

В районе землетрясения находятся Южные Шетландские острова, где расположен ряд научно-исследовательских антарктических станций, в том числе и российская станция "Беллинсгаузен".

Данные об угрозе цунами не поступали.