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У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7

В районе землетрясения находятся Южные Шетландские острова, где расположена российская научно-исследовательская антарктическая станция "Беллинсгаузен"

ТАСС, 24 января. Землетрясение магнитудой 7 было зафиксировано в субботу у берегов Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 1 328 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас, в котором проживают около 117 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

В районе землетрясения находятся Южные Шетландские острова, где расположен ряд научно-исследовательских антарктических станций, в том числе и российская станция "Беллинсгаузен".

Данные об угрозе цунами не поступали.

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