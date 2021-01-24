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Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы

Внутри здания находятся газовые баллоны, которые начали взрываться

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Возгорание электрокабелей произошло на складе на площади 100 кв. м на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Автомобильный проезд, 8, в складском помещении произошло загорание электрокабелей на площади 100 кв. м. Внутри здания также находятся газовые баллоны, которые начали взрываться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, существует угроза перехода огня на соседнее здание. На месте происшествия работает более 15 пожарных расчетов.

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