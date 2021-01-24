Российские полярники не пострадали при землетрясении у берегов Антарктиды

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 января. /ТАСС/. Полярники, работающие на российской станции "Беллинсгаузен", не пострадали во время мощного землетрясения, которое произошло у берегов Антарктиды. Об этом сообщили в субботу ТАСС в посольстве РФ в Чили.

"С сотрудниками нашей станции "Беллинсгаузен" все в порядке. Каких-то сведений об эвакуации сотрудников станции к нам пока не поступало", - сказали в диппредставительстве.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал, что в районе Южных Шетландских островов, где расположен ряд научно-исследовательских антарктических станций, в том числе "Беллинсгаузен", было зафиксировано землетрясение магнитудой 7. Чилийское управление по чрезвычайным ситуациям предупредило об угрозе цунами. Кроме того, ведомство сообщило, что на четырех чилийских базах и "пяти иностранных, находящихся рядом с базой Фильдес," была проведена эвакуация.