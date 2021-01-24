Пожар на складе в Москве ликвидировали

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пожар на складе в Москве, где ранее загорелись электрокабели, потушили на площади 100 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время пожар на площади 100 квадратных метров ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что пожар произошел в одноэтажной пристройке к шестиэтажному производственно-складскому зданию в Автомобильном проезде, дом 8, корпус 7, строение 1. "Горели деревянные и пластиковые паллеты на площади 100 кв. метров. Из пристройки были извлечены 6 газовых баллонов", - подчеркнули в пресс-службе главка. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что внутри здания также находились газовые баллоны. Существовала угроза перехода огня на соседнее здание. На месте работало более 15 пожарных расчетов.