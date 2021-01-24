Стена трехквартирного дома обрушилась в Ульяновской области из-за подтаявшего снега

УЛЬЯНОВСК, 24 января. /ТАСС/. Подтаявший снег, по предварительной информации, стал причиной обрушения стены трехквартирного дома в селе Максимовка Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"24 января в 07:25 мск в оперативную дежурную службу Центра управления в кризисных ситуациях по Ульяновской области по "Системе 112" поступила информация о том, что в Ульяновском районе по адресу: с. Максимовка, ул. Максима Горького, обрушилась стена трехквартирного одноэтажного дома. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

В главке добавили, что дом кирпичный, старый. Год постройки здания не уточняется. Площадь дома - 25 на 15 м.

В Ульяновской области в течение недели шли обильные снегопады, на данный момент в регионе около 1 градуса тепла.