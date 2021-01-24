Полиция задержала напавшего на сотрудников ДПС на несанкционированной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на сотрудников дорожно-патрульной службы во время несанкционированной акции 23 января в центре Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По горячим следам задержан злоумышленник, напавший на сотрудников ДПС на Сенатской площади. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления Уголовного розыска главка сегодня ночью около 2 часов неподалеку от места жительства на ул. Даниила Хармса задержали 36-летнего мужчину, на Сенатской площади напавшего на сотрудников ДПС, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Он работает IT-специалистом в коммерческой фирме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что днем 23 января мужчина запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. При попытке задержания злоумышленник ударил еще одного полицейского и скрылся. Обоим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.

В субботу следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти".

В субботу в Петербурге прошла несогласованная акция, которая началась на Сенатской площади, после чего ее участники двинулись в сторону Невского проспекта и Марсова поля. По наблюдениям корреспондента ТАСС, участников акции предупреждали о том, что она не согласована. Их задерживали сотрудники правоохранительных органов, но официальных данных о количестве задержанных пока не поступало.