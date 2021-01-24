Полиция проверит обстоятельства травмирования женщины сотрудниками на акции в Москве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московские полицейские проводят проверку в связи с травмированием женщины на акции в Москве в результате действий сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила телефонограмма из ГКБ им. Братьев Бахрушиных по факту обращения за медпомощью 34-летней женщины с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левого предплечья и синяками, которые она получила в результате действий сотрудников полиции на Трубной площади", - сказал собеседник агентства.

Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.