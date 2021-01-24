В Москве возбудили дело о повреждении машины ФСБ на несогласованной акции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту разгрома автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве в субботу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту нанесения повреждений автомобилю ФСБ на Цветном бульваре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

В субботу протестующие разгромили ехавший с мигалкой автомобиль ФСБ, прыгали на него, разбили стекла, а также распылили вещество из баллончика. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Участники акции на Цветном бульваре снежками и петардами закидывали сотрудников правоохранительных органов, повредили автозак.

Несогласованные акции прошли в поддержку задержанного Алексея Навального. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Есть пострадавшие и среди протестующих. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.