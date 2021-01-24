Полиция начала проверку по обращениям за медпомощью более 10 человек после акции в Москве

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по обращениям за медпомощью более 10 человек, пострадавших на несогласованной акции в Москве в субботу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступили телефонограммы из больниц об обращении за медпомощью восьмерых мужчин в возрасте от 17 до 55 лет и четырех женщин в возрасте от 17 до 55 лет, которые получили различные травмы головы", - сказал собеседник агентства.

Еще один 17-летний подросток пострадал в толпе. По всем фактам проводятся проверки.

Несогласованная акция в поддержку задержанного Алексея Навального прошла в Москве 23 января. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Есть пострадавшие и среди протестующих. Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.