СМИ: в Греции арестовали 33-летнего россиянина на украденной в Турции парусной лодке

АФИНЫ, 24 января. /ТАСС/. Портовые власти острова Тинос арестовали 33-летнего гражданина России, который незаконно проник в Грецию на парусной лодке, украденной в портовом городе Чешме в Турции. Об этом сообщила в воскресенье газета Proto Thema.

Имя и фамилию арестованного издание не приводит. По его данным, парусник сел на мель 22 января в морском районе Киония близ острова Тинос.

Два патрульных катера направились сразу же к тому месту, где и обнаружили парусную лодку. В результате расследования, проведенного должностными лицами администрации порта Тинос с использованием информации, полученной от представителя Береговой охраны в посольстве Греции в Анкаре, было установлено, что данный парусник был украден 19 января 2021 года в Чешме. Администрация порта Тинос, которая проводит предварительное расследование, арестовала капитана парусного судна - 33-летнего россиянина за незаконное проникновение в Грецию, уточняет издание.

Парусник находится на песчаном мелководье и вскоре будет оттуда отбуксирован в порт.