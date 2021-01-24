Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

ИЖЕВСК, 24 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в стоящую фуру на трассе в Удмуртии, в результате ДТП три человека погибли. Об этом сообщает в воскресенье управление ГИБДД МВД по республике.

"24 января около 11:00 (10:00 мск) на 36-м км автомобильной дороги Воткинск - Чайковский (Воткинский район), по предварительной информации, водитель легкового автомобиля Kia Rio при совершении обгона, не справился с управлением и наехал на стоящий грузовой автомобиль Scania. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры Kia Rio - три молодых человека - погибли на месте происшествия, водитель получил травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы, сотрудниками полиции устанавливаются причины происшествия, ведется расследование.