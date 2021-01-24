Российская станция "Беллинсгаузен" не пострадала при землетрясении у берегов Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Российская антарктическая станция "Беллинсгаузен" не пострадала во время мощного землетрясения, которое произошло накануне у берегов Антарктиды, она работает в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

"Вчера наши сотрудники ощущали толчки, но никаких повреждений, никакого вреда их здоровью нет. Никого не эвакуировали. Мы сделали запрос на наши береговые станции, получили ответ, что все в порядке - никаких последствий нет, все работает в штатном режиме. Никаких телеграмм тревожных не было, о происшествии узнали из новостей", - сказал он.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал, что в районе Южных Шетландских островов, где расположен ряд научно-исследовательских антарктических станций, в том числе "Беллинсгаузен", было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0. Чилийское управление по чрезвычайным ситуациям предупредило об угрозе цунами. Кроме того, ведомство сообщило, что на четырех чилийских базах и "пяти иностранных, находящихся рядом с базой Фильдес", была проведена эвакуация.