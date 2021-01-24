Замглаву отдела Федерального казначейства по Дагестану арестовали по делу о взятке

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы отправил на два месяца в СИЗО заместителя начальника отдела № 1 управления Федерального казначейства по региону Магомеда Ашаханова, задержанного по уголовному делу о вымогательстве взятки в крупном размере. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Сегодня советским районным судом Махачкалы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела № 1 Махачкалы управления Федерального казначейства РФ по республике Магомеду Ашаханову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере), сроком на 2 месяца, до 22 марта включительно", - сказала собеседница агентства.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что следственные органы в Дагестане возбудили уголовные дела о вымогательстве взятки в крупном размере в отношении двух чиновников управления Федерального казначейства по региону, оба подозреваемых задержаны. Отмечалось, что один из подозреваемых был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан 22 января в своем служебном кабинете после получения взятки в 280 тыс. рублей.

По информации ведомства, за вымогательство взятки в размере 200 тыс. рублей также задержан главный казначей отдела № 2 управления Федерального казначейства по республике, расположенного в Дербенте.

По версии следствия, оба подозреваемых вымогали взятки у руководителей подрядных организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты. По результатам выполнения этих контрактов в отдел № 1 Махачкалы управления Федерального казначейства по Дагестану поступили документы на перечисление средств в общей сумме более 38 млн рублей, в отдел № 2 управления Федерального казначейства по республике, расположенного в Дербенте, - на сумму более 30 млн рублей.