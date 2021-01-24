Источник: на несогласованной акции в Москве пострадали пять сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пять сотрудников Росгвардии пострадали в центре Москвы на несогласованной акции, которая прошла накануне днем. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пять сотрудников Росгвардии получили различные травмы и ушибы на несогласованной акции, которая прошла в субботу в центре Москвы. Все сотрудники обращались за медицинской помощью, госпитализированных нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о трех пострадавших росгвардейцах. Всего на акции, по данным источника, получили травмы и ушибы 42 сотрудника правоохранительных органов.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.