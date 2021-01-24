Суд арестовал участниц Pussy Riot за неповиновение полиции и призыв к незаконной акции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал двух участниц Pussy Riot Людмилу Штейн и Викторию Кузнецову на 10 суток каждую, еще одна участница группы оштрафована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"У девушек разные статьи. Кузнецова Виктория Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию полицейского"). Ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Штейн Людмила Петровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Ей также назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказали в суде.

Там отметили, что третья участница группы - Мария Алехина - также признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что девушки во время попытки задержания за призывы к участию в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального пытались скрыться на машине, водитель которой бампером толкнул полицейского в Большом Афанасьевском переулке. Кто был за рулем машины, сейчас устанавливается. Штейн в своем Twitter писала, что к ним в дверь ломились полицейские, они успели выбежать из подъезда, сесть в машину, после чего полицейские выбежали спереди и сзади автомобиля и стали по ней стучать. Водитель машины объехал их и оторвался. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, за рулем автомобиля была именно Кузнецова, а Штейн и Алехина находились в салоне.