Суд в Петербурге отправил замдиректора НИИ уха, горла, носа под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест до 28 февраля заместителя директора по клинической работе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава РФ - главного врача учреждения Олега Коноплева. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и о получении взятки.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Олегу Коноплеву, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал домашний арест по 28 февраля 2021 года", - сообщила в воскресенье Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что Коноплев вину не признает, от дачи показаний отказывается. Он просил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности.

Накануне в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностными полномочиями") и "Получение взятки" в отношении заместителя директора по клинической работе ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи" 1955 года рождения.

В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина был изобличен и задержан. По данным следствия, обвиняемый с 2018 по 2020 год, находясь в служебном помещении НИИ, давал указания сотрудникам, не осведомленным о его преступном умысле, передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы, и иных дополнительных выплат. Кроме того, используя свое служебное положение, он требовал от подчиненных передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 млн рублей.