Посольство России в Греции выясняет обстоятельства ареста россиянина на острове Тинос

АФИНЫ, 24 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции выясняет обстоятельства ареста 33-летнего россиянина на острове Тинос и пока получило от греческих властей лишь устную информацию о случившемся. Об этом сообщили в воскресенье корреспонденту ТАСС в дипломатическом представительстве в Афинах.

"Посольство активно занимается этим вопросом. Находимся в контакте с Береговой охраной и полицией острова Тинос. Выясняем все обстоятельства случившегося. Представители местных властей устно подтвердили задержание гражданина Российской Федерации 1988 года рождения за попытку незаконного пересечения границы. Однако необходимого в подобных случаях формального письменного уведомления нам пока не поступало. Вопрос находится в правовой плоскости", - отметили в посольстве.

Ранее в воскресенье газета Proto Thema сообщила, что портовые власти острова Тинос арестовали 33-летнего гражданина России, который незаконно проник в Грецию на парусной лодке, украденной в турецком портовом городе Чешме. Имя и фамилию арестованного издание не привело. По его данным, парусник сел на мель 22 января в морском районе Киония близ острова Тинос.

Два патрульных катера направились сразу же к тому месту, где и обнаружили парусную лодку. В результате расследования, проведенного должностными лицами администрации порта Тинос с использованием информации, полученной от представителя Береговой охраны в посольстве Греции в Анкаре, было установлено, что данный парусник был украден 19 января 2021 года в Чешме. Администрация порта Тинос, которая проводит предварительное расследование, арестовала капитана парусного судна - 33-летнего россиянина - за незаконное проникновение в Грецию, уточняет издание.

Парусник находится на песчаном мелководье и вскоре будет оттуда отбуксирован в порт.